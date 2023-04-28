Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, TEKNOFEST 2023‘te gençlerden büyük ilgi odağı oldu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023’te yerini alan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, katılımcılar tarafından tam not aldı. Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalde farklı ülke ve şehirlerden gelen katılımcılar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü stant alanı özellikle gençlerden büyük ilgi görüyor.

Stant alanında oluşturulan atölyelerde, alanında uzman eğitmenler eşliğinde tasarım ve üretim çalışmaları gerçekleştiren gençler, stant alanına kurulan ekrandan 3 boyutlu bir şekilde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde bulunan atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarını yakından inceliyor. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nün beğenileri topladığı festivalde çocuklar, dünyaca bilinen tarihi zekâ ve strateji oyunlarıyla stant alanında festivalin tadını doyasıya çıkarıyor.

Gençler, stant alanında oluşturulan atölyelerde alanında uzman eğitmenler eşliğinde kendilerine verilen geri dönüşüm malzemelerden tasarım ve üretim çalışmaları gerçekleştiriyor. Gençlerin özgün fikirler ürettiği, hayallerini gerçekleştirdiği ve el becerilerini geliştirdiği atölye çalışmalarında gençler kendi tasarımlarını yapıp, üretimlerini gerçekleştiriyor. Çalışmaların ardından gençlere hediyeler veriliyor.

“Milli teknoloji hamlesi ile ülkemizin ortaya koyduğu eserler herkesin gözleri önündedir”

Kendi çalışmalarına gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bu sene Canik Keşif Kampüsümüz ile birlikte TEKNOFEST 2023’de yerimizi aldık. Canik Keşif Kampüsümüz atölyeleri, laboratuvarları, keşif alanları ve bünyesinde sunduğu imkânlarla gençlerimiz ve aileler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyor. Stant alanımızda onlar için alanında uzman eğitmenlerimizle birlikte eğlenirken öğrendikleri tasarım ve üretim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Canik Keşif Kampüsümüzde T3 Vakfı’nın alanında uzman eğitmenleri eşliğinde eğitimlerimiz özel eğitim müfredatı çerçevesinde devam ediyor. Gençlerimiz ve çocuklarımızı Keşif Kampüsümüzde bilim ve teknoloji ile buluşturuyor, uygulamalı bir şekilde eğitim veriyoruz. Bugün, milli teknoloji hamlesi ile ülkemizin ortaya koyduğu eserler herkesin gözleri önündedir. Milli ve özgün teknolojilerin daha da gelişmesi için gençlerimizin yetiştirilmesi oldukça elzemdir. Geleceği keşfedecek yerli ve milli eserler üretecek, bu bayrağı ileriye taşıyacak nesilleri Allah’ın izniyle Keşif Kampüsümüzde yetiştireceğiz” dedi.