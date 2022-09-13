Canik Sinema Akademisi gençlerin yoğun katılımıyla sürüyor.

Canik Sinema Akademisi gençlerin yoğun katılımıyla sürüyor.

Canik Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen Canik Sinema Akademisi ile gençlere sinema alanında verilen ücretsiz eğitimler yoğun bir şekilde sürüyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı şekilde verilen derslerde senaryo yazarlığı, yönetmenlik, kurgu-montaj başta olmak sinema alanında çeşitli konular ele alınıyor.

“Genç sinemacılar yetiştirmeyi hedefledik”

Canik Sinema Akademisi’nde eğitim alan gençlerin yerli ve milli eserler üreterek sinema alanına katkı sağlayacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Sinema Akademisi’nde düzenlediğimiz eğitimlerle yerli sinemamızı güçlendirmek ve sanatın bu dalında kendi kültürel değerlerimize uygun eserler üretecek genç sinemacılar yetiştirmeyi hedefledik. Gençlerimiz aldıkları eğitimlerle sinema alanında profesyonelleşecek, yerli ve milli eserler üreterek bu alana katkı sağlayacaklar” dedi.

Gençler Canik’te kendi filmini çekecek

Canik Sinema Akademisi’nde verilecek uygulama eğitimleri kapsamında gençlerin ilçede kendi filmlerini çekeceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimiz Canik Sinema Akademisi’nde alacakları uygulama eğitimleri kapsamında ilçemizde kendi filmlerini çekecek. Gençlerimiz ilçemizin doğal güzellikleri ve mekânlarında sinema alanında ilk tecrübelerini edinecekler” diye konuştu.

Canik Belediyesi, Samsun İnsan Hak ve Hürriyetler İnsani Yardım Derneği ve Samsun İlim Yayma Cemiyeti iş birliğiyle düzenlen Canik Sinema Akademisi’nin 16 Eylül tarihinde, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın katılımıyla Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek sertifika töreninin ardından tamamlanacağı bildirildi.