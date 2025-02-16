Samsun’un Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Türkiye’de yılın en başarılı keşif kampüsü ödülünü aldı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Milli Teknoloji Hamlesi’nin neferlerini yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, çocukların ve gençlerin yeni nesil teknolojilerle tanıştığı Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, gerçekleştirdiği çalışmalarla ödülleri toplamaya devam ediyor. Milli Teknoloji Hamlesi, Siber Vatan ve veri güvenliği konularında düzenlediği farkındalık programları, bilim ve teknoloji alanında sürdürdüğü çalışmalar, çocuklar ve gençlere yönelik gerçekleştirdiği bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimler, öğrencilerinin ve eğitmenlerinin hazırladığı projeler ulusal ve uluslararası arenada ses getiren kampüs, Türkiye’de yılın en başarılı keşif kampüsü seçildi. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’ne ödülünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli’nde gerçekleştirilen 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nde takdim etti.

"152 bin 870 öğrenciye eğitim"

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’yle bilim, teknoloji ve siber güvenlik alanlarında farkındalık oluşturan çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen, 2022 yılının Eylül ayından, 2025 yılı Ocak ayı dahil olmak üzere 152 bin 870 öğrenciyi bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimlerle buluşturduğumuz, köy okullarına ve şehir merkezinde yer alan okullara kurduğumuz atölyelerle öğrencileri bilim ve teknoloji etkinlikleriyle bir araya getirdiğimiz ve yıl içerisinde binlerce kişinin ziyaret ettiği kampüsümüzde eğitim alan öğrenciler, ulusal ve uluslararası, bilim ve teknoloji yarışmalarında birincilikler elde etti" dedi.

"Milli Teknoloji Hamlesi’nin neferlerini yetiştirmeye devam ediyoruz"

Öğrencilerin bilim, teknoloji, yapay zeka, siber güvenlik ve girişimcilik alanlarında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilikler elde ettiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Çocuk üniversitesi olarak nitelendirdiğimiz bu güzide kampüsümüzde öğrencilerimizi özel olarak oluşturduğumuz atölyeler, laboratuvar ve keşif alanlarında siber güvenlik, veri güvenliği, bilim ve teknoloji alanlarında uygulamalı ve teorik eğitimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır beyefendinin elinden almış olduğumuz yılın en başarılı keşif kampüsü ödülüyle, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzün başarılarına bir yenisini daha ekledik. Canik’te Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle geleceğe koşan nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.