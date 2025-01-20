Samsun’un Canik Belediyesi tarafından Canik Orman Okulu’nda 4 bin 974 öğrenciye 9 farklı eğitim modülü eşliğinde doğa ile iç içe eğitim verildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Orman Okulu’nda öğrencilere, doğa içerisinde eğitim verdiklerini ifade etti. Canik Orman Okulu’nda öğrencilerin doğayı, doğal yaşamı anlama ve öğrenme imkânı bulduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, 2024 yılı içerisinde Canik Orman Okulu’nda sıfır atık, ekolojik okuryazarlık, çevre bilgisi, küresel iklim değişikliği, oryantiring, doğal yaşam, sosyal beceri, doğada sanat ve geri dönüşüm eğitim modüllerinde 4 bin 974 öğrenciye eğitim verdiklerini belirtti. Canik Orman Okulu’nda öğrencileri, doğal beslenme konusunda da bilgilendirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Orman Okulu’nda öğrencilerimize doğa ve çevre bilinci kazandırıyoruz" dedi.

Orman Okulu’nda yer alan ekim alanlarında öğrencilerin, kendi doğal ürünlerini yetiştirdiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Orman Okulumuzla çocuklarımızı ve gençlerimizi, doğa ile buluşturmaya devam ediyoruz. Canik Orman Okulumuzda öğrencilerimiz, 9 farklı eğitim modülünde doğa ile iç içe aldıkları eğitimlerle doğayı, doğal yaşamı ve sıfır atık kültürünü öğreniyor. Öğrencilerimiz, Canik Orman Okulumuzda yer alan ekim alanlarında eğitmenler gözetiminde kendi ürünlerini yetiştiriyor. Zehirsiz tarımı ve ata tohumunun önemini öğreniyor. Kompost alanlarında ise besin atıklarının doğal gübreye dönüşümünü gözlemliyor, kompost gübre üretimini öğreniyor. Canik Orman Okulumuzda 2024 yılı içerisinde 4 bin 974 öğrencimize doğa ile iç içe eğitim verdik. Eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Doğa ve çevre dostu nesilleri yetiştirme hedefiyle yeni projeleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.