Canik Belediye Meclisi, tatil yapmama kararı aldı.

Canik Belediye Meclisi Temmuz ayı 1. Birleşim 1. Oturum Toplantısı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısında meclis üyeleri, oy birliğiyle tatil yapmama kararı aldı. Başkan Sandıkçı, Canik Belediye Meclisi’nin birlik ve beraberlik içerisinde ilçenin her alanda gelişimini sürdürmesi için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Canik’te tatil yok

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediye Meclisi’nin geleneği bozmadığını ve görevde bulunduğu süre içerisinde hiç tatil yapmadığını ifade ederek, “2019 yılından bu yana meclisimiz hiçbir hizmet döneminde tatil yapmadı. Temmuz ayı olağan açılış toplantımızda oy birliğiyle bir kez daha tatil yapmama kararı aldık. Canik Belediye Meclisi olarak birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızla çalışmaya devam edecek, Canik’in değerine değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.