Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde eğitimler devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nü ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileri eğitim aldıkları atölyelerde ziyaret eden, Bakan Muş ve Başkan Sandıkçı, onlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde bulunan atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanları ile kampüste devam eden eğitimler hakkında Bakan Mehmet Muş’a bilgilendirmelerde bulundu. Öğrenciler, Bakan Muş ve Başkan İbrahim Sandıkçı’yı büyük bir sevgi ve ilgi ile karşıladı.

Uygulamalı eğitim

Başkan İbrahim Sandıkçı, gerçekleşen ziyaret programında Canik Keşif Kampüsü’nde bulunan atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanları ile devam eden eğitimler ile ilgili Bakan Muş’a bilgiler verdi. Canik Keşif Kampüsü’nde özel olarak hazırlanan eğitim müfredatı çerçevesinde uygulamalı eğitimlerin devam ettiğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Keşif Kampüsümüzde öğrenci seçme sınavlarının tamamlanmasının ardından başlayan eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz keşif kampüsümüzde T3 Vakfı tarafından özel olarak hazırlanan eğitim müfredatı çerçevesinde uygulamalı bir şekilde eğitim alıyor. Öğrencilerimiz, keşif kampüsümüzde oluşturduğumuz atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarımızda, zihinsel gelişimlerini ve muhakeme yeteneği arttıran, el becerilerini kuvvetlendiren eğitimlerle bir araya geliyor. Öğrencilerimiz, alanında uzman eğitmenlerimizle birlikte hayallerini gerçekleştirebileceği ve ufkunu genişleteceği bir ortamda çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

İncelemelerde bulundular

Canik Keşif Kampüsü’nde yer alan atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarında incelemelerde bulunan Bakan Muş ve Başkan İbrahim Sandıkçı, ardından ilerleyen süreçlerde ilçede yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişare gerçekleştirdi. Bakan Muş, Başkan İbrahim Sandıkçı’ya ilçede hayata geçirilen projeler ve gerçekleştirdiği özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.