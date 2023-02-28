Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için düzenlenen Öğrenci Seçme Sınavı başvuru tarihleri uzatıldı.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için düzenlenen Öğrenci Seçme Sınavı başvuru tarihleri uzatıldı.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, gençler ve çocukların alanında uzman eğitmenler eşliğinde özel olarak oluşturulan atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarında bilim ve teknoloji alanında teorik ve uygulamalı bir şekilde eğitim alacağı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için düzenlenen Öğrenci Seçme Sınavı başvuru tarihleri uzatıldı.

Teknoloji üreten bir nesil yetişecek

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gençlerin ve çocukların alanında uzman eğitmeler eşliğinde eğitim alacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzün her alanını gençlerimiz ve çocuklarımız için özel olarak tasarladık. Kampüsümüzde oluşturduğumuz atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarında gençlerimiz ve çocuklarımız deneyerek ve gözlemleyerek öğrenecek. Eğitimlerimiz T3 Vakfı’nın alanında uzman eğitmenleri tarafından özel olarak oluşturulan eğitim müfredatı çerçevesinde verilecek. Gelişimin yüzyılı Türkiye Yüzyılı’nda kendini keşfeden, hayallerini gerçekleştiren, yeni nesil teknolojileri öğrenen, deneyimleyen ve üreten bir nesil yetiştireceğiz” dedi.

Son gün 7 Mart

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için düzenlenen Öğrenci Seçme Sınavı’na Samsun’da ikamet eden 4. ve 5. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde bulunan E-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan yazılı sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler proje sınavına girmeye hak kazanacak. Her iki sınavdan başarı elde eden öğrenciler 2 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde eğitim alacak. Sınav başvuruları 7 Mart 2023 tarihine kadar keşif kampüsü web adresi üzerinden yapılabilecek.