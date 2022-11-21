Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrencilerini bekliyor.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrencilerini bekliyor.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan gençlerin bilim ve teknoloji alanında eğitim alacağı Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gençlerin uygulamalı bir şekilde eğitim alacağı Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları devam ediyor. Öğrenci Seçme Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) eğitmenleri eşliğinde özel olarak hazırlanan eğitim müfredatı çerçevesinde bilim ve teknoloji alanında eğitim alacak.

Gençler yeni teknolojilerle tanışacak

“Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzü gençlerimiz ve çocuklarımız için özel olarak hazırladık” diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Keşif Kampüsümüz Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimlerimiz başlıyor. T3 Vakfı eğitmenleri eşliğinde çocuklarımız ve gençlerimize bilim ve teknoloji alanında eğitimler vereceğiz. Keşif Kampüsümüzde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde gençlerimiz ve çocuklarımız alanında uzman eğitmenler ve özel olarak hazırlanan eğitim müfredatı eşliğinde eğitim alacak, deneyimleyerek öğrenecek ve yeni teknolojilerle tanışacaklar” açıklamasında bulundu.

Son gün 30 Kasım

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Deneyap Teknoloji Atölyeleri için düzenlenecek olan Öğrenci Seçme Sınavı’na 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için 4,5 ve 8. sınıf öğrencileriyle lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri başvurabilecek. E-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşacak Öğrenci Seçme Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde 36 boyunca ücretsiz bir şekilde bilim ve teknoloji alanında eğitim alacak. Sınav başvuruları 30 Kasım 2022 tarihine kadar deneyap.org web adresi üzerinden yapılabilecek.