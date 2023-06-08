Canik Belediyesi’nin Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için yazdığı TÜBİTAK projesi kabul edildi.

TÜBİTAK 4003-B çağrı kodlu Küçük Ölçekli Bilim Merkezi Kurulması Projeleri Destek Programı kapsamında Canik Belediyesi’nin Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde öğrenciler için özel olarak oluşturduğu atölyeler ve keşif alanları için yazdığı proje, komisyon üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve geleceğin kaşiflerinin yetiştiği Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, Canik Belediyesi tarafından yazılan, büyük ilgi ve beğeni gören TÜBİTAK projesi ile gücüne güç kattı. Proje Kapsamında Canik Keşif Kampüsü’nde öğrenciler için özel olarak oluşturulan astronomi, havacılık ve uzay, doğa, fizik, kimya ve insan, matematik, teknoloji, destekleyici eğitim, kişisel gelişim atölyeleri ve keşif alanları öğrenciler için yeni uygulama materyalleri ile donatılacak. Öğrenciler, teorik eğitimlerle beraber son teknoloji ve modern cihazlarla donatılmış keşif alanlarında bilim ve teknoloji alanında deneyim kazanacak.

“Milli teknoloji hamlesi ile geleceğe yürüyecekler”

Öğrencilerin Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde kendini keşfedeceğini ve aldıkları eğitimlerle ilerleyen süreçlerde Milli Teknoloji Hamlesi’ne büyük katkılarda bulunacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Keşif Kampüsümüzde öğrencilerimiz yaş ve sınıf düzeyinde özel olarak oluşturulan eğitim müfredatı çerçevesinde eğitimlerine devam ediyor. Öğrencilerimiz, keşif kampüsümüzde oluşturduğumuz atölye, uygulama ve keşif alanlarında T3 Vakfı’nın alanında uzman eğitmenleri eşliğinde deneyimleyerek öğreniyor. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirdiğimiz Canik Keşif Kampüsümüz için kazandırdığımız bu proje ile keşif alanlarımızın ve atölyelerimizin, eğitim imkân ve kapasitesini daha da arttırıyoruz. Öğrencilerimiz, Milli Teknoloji Hamlesi ile geleceğe yürüyecekler ve aldıkları eğitimlerle yerli ve milli eserler üretilmesine nice katkılar sağlayacak. Gençlerimiz ve çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları adına var gücümüzle çalışmaya, ilçemize yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz. Projenin hazırlık sürecinden onay sürecine kadar emeği geçen, ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.