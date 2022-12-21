Canik Belediyesi ilçede beklenen kar yağışları öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Canik Belediyesi ilçede beklenen kar yağışları öncesi hazırlıklarını tamamladı.

İlçede karla mücadele ekiplerinin ve araçların hazır halde bulunduğunu belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde muhtemel kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kar yağışlarından vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmesini önlemek ve ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için karla mücadele ekiplerimiz, araçlarımız ve tüm ekipmanlarımızla hazırız” dedi.

Hazırlıklar tamamlandı

İlçede kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tüm hazırlıkların tamamladığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde olası kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kar yağışlarından vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmesini önlemek ve ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için karla mücadele ekiplerimiz, araçlarımız ve tüm ekipmanlarımızla hazırız. Geçtiğimiz kış mevsimlerinde, zorlu hava şartlarında olduğu gibi yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir problem yaşamaması, için tüm imkânlarımızla sahada olacağız” diye konuştu.

Ekipler 24 saat görev yapacak

Karla mücadele ekiplerinin ilçede kesintisiz bir şekilde görev yapacağını vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımızın kar yağışlarından olumsuz etkilenmesini önlemek adına karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde görev yapacak. İlçemizde merkez ve kırsal mahallelerimizde, ana arterlerde, tüm cadde ve sokaklarımızda ekiplerimiz hazır halde bulunacak. Kar yağışları süresince yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

‘Canik Belediyesi Arama Kurtarma’ hazır

Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekiplerinin kar yağışı süresince hazır halde bulunacağını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşlardan gelen her türlü ihbara anında müdahale edileceğini söyledi. Başkan Sandıkçı, “Arama kurtarma ekibimiz kar yağışı süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır halde bulunacak. Belediyemiz çağrı merkezini arayarak bizlerden yardım talebinde bulunan tüm vatandaşlarımıza anında müdahale edecek, yardımlarına koşacağız. Vatandaşlarımızın taleplerini belediyemiz 444 55 90 numaralı çağrı merkezinden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaştırabileceğini hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.