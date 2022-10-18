Canik Halk Eğitim Merkezi’nde(HEM) Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi için Model Geliştirme Programı (BasicEDU ) Projesi çerçevesinde mentör ve menti eğitimlerini başarıyla tamamlayan proje katılımcılarına sertifika töreni düzenlendi.

Canik Halk Eğitim Merkezi’nde(HEM) Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi için Model Geliştirme Programı (BasicEDU ) Projesi çerçevesinde mentör ve menti eğitimlerini başarıyla tamamlayan proje katılımcılarına sertifika töreni düzenlendi.

2020 yılı Aralık ayında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan, 147 bin euro bütçeyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin(OMÜ) koordinatörlüğünde İspanya, Almanya, Avusturya, Sırbistan ve Türkiye’deki kurumların ortaklığıyla gerçekleştirilen proje Aralık 2022’de tamamlanacak. Bu kapsamda ilk olarak Canik Halk Eğitimi Merkezi tarafından 25 mentöre, 1-5 Ağustos beş modülde eğitim verildi. Avusturya’da eğitici eğitimlerini tamamlayan Zehra Aydın, Sema Can ayrıca konularında uzman olan Fatih Özkan, İbrahim Artan, projenin kurumdaki yürütücü görevini üstlenen Zekeriya Özkan yerine getirdi. Mentör eğitimi boyunca Rehberlik ve Psikolojik danışman Adil Özcan öğrenmeyi öğretme içerikli sunumla, matematik öğretmeni Gamze Yılmaz matematiksel becerilerin geliştirilmesi sunumuyla, edebiyat öğretmeni Emel Demir sosyal iletişim sunumlarıyla, dijital pazarlama konusunda Tuğba Öztürk Çelik sunumlarıyla destek oldu. Eğitimler sonunda 25 mentöre sertifikaları düzenlenerek menti eğitimleri için ders ve etkinlik planları hazırlandı. Bu kapsamda mentörlerle dört kez toplantı düzenlenerek süreçle ilgili yol haritası belirlendi.

Başarı hikayeleri ve hayat tecrübesi paylaşımları gerçekleştirildi

Yol haritası sonrasında beş modülde menti eğitimler düzenlendi. Aktivite kitabında yer alan etkinlikler tam olarak yerine getirildi. Başarı hikayeleri ve hayat tecrübesi paylaşımları gerçekleştirildi. Kurum Müdürü Zekeriya Özkan yaklaşık 250 kişinin katıldığı proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Menti eğitiminin birinci gününde Zehra Aydın proje tanıtımını, aktivite kitabını ve etkinliklerle ilgili sunumunu gerçekleştirdi. İkinci günde Çarşamba İş Kurumu Müdürü Rıfat Yıldız iş bulma yöntemleri üzerine sunumunu yaptı. Üçüncü günde girişimcilik alanında uzman olan Perihan Gültekin girişimcilikle ilgili sunumunu yaptı. Dördüncü günde Rehberlik ve Psikolojik Uzman Adil Özcan öğrenmeyi öğretme sunumunu gerçekleştirdi. Beşinci günde Özlem Doğru İletişim Becerileri sunumunu gerçekleştirdi. Altıncı günde Tuğba Öztürk Çelik Dijital Pazarlama sunumunu yaptı. Yedinci günde İbrahim Artan Matematiksel Beceriler sunumunu gerçekleştirdi.

“Erasmusdays” etkinliği

Programın sekizinci gününde “Erasmusdays” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Emüce, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Erdin, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, OMÜ Sağlık ve Kültür İşleri Daire Başkanı Güngör Kural, OMÜ Dr. Öğretim Üyesi Basicedu Proje Koordinatörü Senem Gürkan, tüm mentör, menti, eğitim veren hocalar ayrıca diğer paydaş ve davetliler katıldı.

Programda proje koordinatörü Senem Gürkan projenin etkilerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Programda projedeki izlenimlerini paylaşan mentör Yeliz Güneyse ve Menti Songül Aksu’nun konuşmaları katılımcıları oldukça duygulandırdı. BasicEDU Projesi kapsamında mentör ve menti olarak rol almış kadınlara verilen sertifikalarla program sona erdi. Eğitimlerin son günü STAJYER filminin izlenmesi ile sinema etkinliği gerçekleştirilerek menti eğitimleri tamamlandı. Yapılan eğitimlerde her gün farklı bir etkinlik gerçekleştirilerek süreç içerisinde mentiler ile mentör iletişimleri güçlendirildi. Ayrıca yapılan müze ziyaretleri eğitimlerin daha güçlü devam etmesine yardımcı oldu. Tüm eğitimler boyunca katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.

Erasmus+ projelerinin ve yararlanıcı hikayelerinin daha görünür hale gelmesi, her kesimden Erasmus+ yararlanıcısının projelerinin sonuçlarının ve hikayelerinin yerelde paylaşılması hedefine Canik Halk Eğitimi Merkezi ve OMÜ’nün verdiği katkı memnuniyetle karşılandı.