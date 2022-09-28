Canik Belediyesi, düzenlediği çekilişle gençleri Ankara’da gerçekleşecek ‘Tam Bana Göre Festivali’ne götürüyor.

Canik Belediyesi, düzenlediği çekilişle gençleri Ankara’da gerçekleşecek ‘Tam Bana Göre Festivali’ne götürüyor.

Canik Belediyesi, ilçede ikamet eden gençleri Ankara’da gerçekleştirilecek Tam Bana Göre Festival’le buluşturuyor. Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen gezi programına katılmak isteyen 15-25 yaş arası gençler düzenlenecek çekilişle festivale gitmeye hak kazanacak.

Festival kapsamında gençlerin birçok etkinlikle buluşacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizdeki gençlerimizi Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek Tam Bana Göre Festival ile buluşturuyoruz. Gençlerimiz festivalde Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gençlerle tanışma fırsatı yakalayacak ve birlikte zaman geçirecekler. Festival alanında düzenlenecek etkinliklerle ülkemizin çeşitli yörelerini tanıyacak ve birçok farklı aktivite ile keyifli zamanlar geçirecekler. İlçemizde gençlerimizi farklı etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Canik Belediyesi ve Türkiye’deki farklı belediyelerin katılımıyla 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Tam Bana Göre Festival’de gençler için söyleşiler, konserler, spor aktiviteleri, gösteriler, yarışmalar, sertifikalı eğitimler, bilim ve teknoloji alanında atölye çalışmaları, sanal gerçeklik ve birçok etkinlik yer alacak.

Başvuruların 2 Ekim tarihine kadar yapılabileceği çekiliş hakkında detaylı bilginin ve katılım şartlarının Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğu bildirildi.