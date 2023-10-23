ABD’de gerçekleştirilen ve en iyi 370 atıcının mücadele ettiği IDPA Dünya Şampiyonası’nda kupanın sahibi CANiK’in başarılı sporcusu kaptan Nils Jonasson oldu. CANiK takımının bir diğer sporcusu Alperen Kıvılcım ise şampiyonayı kendi kategorisinde 12’inci tamamlayarak turnuvada ülkemizi başarıyla temsil etti.

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, sportif atıcılık alanında Türkiye’ye bir kupa daha kazandırdı. Daha önce katıldığı pek çok uluslararası turnuvada kupayı evine götüren CANiK Spor Atıcılık Takımı, dört yılda bir yapılan ve dünyanın en büyük iki sportif atış müsabakasından biri olarak bilinen Amerika’daki IDPA World Championship 2023’ten (IDPA Dünya Şampiyonası) önemli başarılarla döndü.

IDPA Dünya şampiyonluğu unvanını kazandı

Bu sene 12 - 14 Ekim 2023 tarihlerinde Talladega/Alabama’da gerçekleştirilen turnuvada, CANiK Takım Kaptanı Nils Jonasson, dünyanın en iyi atıcılarının yer aldığı SSP (Stock Service Pistol) kategorisinde JJ RACAZA ve Sal LUNA’yı geride bırakarak birinci oldu. 15 zorlu etaptan oluşan yarışmada Nils, ayrıca IRON SIGHT kategorisinde de birinciliği göğüsledi. Aynı zamanda fabrika çıkışı tabanca modellerinin de yarıştığı ve bu sebeple tüm dünya silah endüstrisinin yakından takip ettiği SSP kategorisinde, Nils Jonasson, CANiK’in ödüllü tabancası SFx RIVAL-S ile yarıştı. CANiK böylece sadece sporcuları ile değil, yüzde yüz yerli ve milli teknolojili ürünleri ile de başarısını dünyaya kanıtladı.

IDPA Dünya Şampiyonası’nda, 600’den fazla seçkin atıcı arasında yapılan elemeler sonucunda seçilen en iyi 395 atıcı yarışmaya katıldı, birbirinden zorlu 15 etabı tamamlayabilen yarışmacı ise sadece 370 oldu. Daha önce Türkiye ve Endonezya şampiyonluklarıyla adını duyuran Alperen Kıvılcım da ilk kez katıldığı IDPA Dünya Şampiyonası’nda kendi kategorisinde 12, tüm sporcular arasında ise ilk 25’e adını yazdırdı.

“En büyük temsilcilerden biriyiz”

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku ARAL, “CANiK olarak sportif atıcılık alanında gerçekleştirdiğimiz sponsorluklar ve elde ettiğimiz başarılarla dünyadaki en büyük temsilcilerden biri haline geldik. Geçtiğimiz yıl IDPA Avrupa Şampiyonası’nda birinci olan sporcularımız, şimdi de dört yılda bir yapılan IDPA Dünya Şampiyonası’nda yine ipi göğüsleyerek birincilik kupasını kaldırdı. CANiK Takımımızı ve sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, bize ve ülkemize bir kez daha bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. CANiK Academy bünyesinde ateşli silahların bilinçli ve doğru kullanımına katkı sunmaya, global vizyonumuz doğrultusunda hem Türkiye’de hem de tüm dünyada sportif atıcılığa katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.