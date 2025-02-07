Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 17,5 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Canik Belediyesi’nin ilçede sürdürdüğü depreme karşı dirençli ve modern şehirleşme çalışmaları devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kendisini ziyaret eden Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Samsun İl Temsilcisi Duygu Bircan Alaçamlı ve yönetim kurulu üyelerine, yoğun bir şekilde devam ettikleri kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Sandıkçı, vatandaşlarla istişare halinde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini ve geçen sürelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Soğuksu Mahallesi’ndeki hak sahipleri için gerçekleştirilen uzlaşma görüşmelerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

17,5 hektar alanda dönüşüm

Soğuksu Mahallesi’nde 17,5 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın her aşamasında olduğu gibi, devam eden süreçte de hemşehrilerimizle bir araya gelmeye ve kendilerini kentsel dönüşüm çalışmalarımız hakkında bilgilendirmeye devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla depreme dayanıklı konutları hemşehrilerimizle buluşturacak, modern sosyal yaşam alanlarıyla ilçemizin çehresine değer katacağız" dedi.