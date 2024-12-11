Samsun’da, "Canik Çocuk Kitapları Günleri" ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Canik Belediyesi’nin ilçede geleneksel hale getirdiği Canik Çocuk Kitapları Günleri, bu yıl da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yoğun ilgiyle ziyaret edilmeye devam eden Canik Çocukları Kitapları Günleri’nde çocuklar, yaş düzeylerine göre belirlenen binlerce kitap, çocuk kitapları yazarları, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle bir araya gelirken, yazarlarla söyleşi programları gerçekleştiriyor. Canik Çocuk Kitapları Günleri’yle çocuklara okuma sevgisi kazandırdıklarını dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Çocuk Kitapları Günleri’nde çocuklarımız, kitap kokuları eşliğinde yeni ufuklara yelken açıyor" dedi.

"Çocuklarımıza kitap sevgisi aşılıyoruz"

Canik Çocuk Kitapları Günleri’yle çocuklara okuma alışkanlığı kazandırdıklarını ve programda gerçekleştirdikleri etkinliklerle çocukların anlama, kavrama ve eleştirel düşünme gibi bilişsel özelliklerinin gelişimine katkılar sunduklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde geleneksel olarak tertip ettiğimiz Canik Çocuk Kitapları Günlerimizde çocuklarımızı, okuma etkinlikleri, eğitici ve eğlenceli aktiviteler ile çocuk kitapları yazarlarıyla bir araya getiriyoruz. Kitap Okuma Atölye Etkinliklerimizle çocuklarımıza okuma kültürü kazandırıyoruz. Çocuklarımızın hayal güçlerini harekete geçirmelerini ve onların yeni okuma tekniklerini öğrenmelerini sağlıyoruz. Tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi Canik Çocuk Kitapları Günlerimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi, yazar ve okur buluşmalarının da gerçekleştirdiği programda katılımcıları birbirinden özel hediyelerle buluşturuyor. Canik Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla ilçede gerçekleştirdiği Canik Çocuk Kitapları Günleri 13 Aralık 2024 Cuma gününe kadar, saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında AVM etkinlik alanında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.