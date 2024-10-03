Samsun’da düzenlenen "Canik Bilim ve Teknoloji Festivali (Canik BİLFEST 2024)" birbirinden farklı etkinlik ve uygulamalarla başladı.

Samsun’un Canik ilçesinde tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı Canik BİLFEST 2024’ün açılışı Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle yapıldı. Ortaokul öğrencilerinden oluşan mehter takımının gösteri yaptığı festival, protokolün kurdele kesimi ile start aldı. Canik Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde 28 stantta kurulan atölyelerde deney ve gözlem çalışmaları yapılıyor.

"Çocuklarımız ve gençlerimiz için üretmeye gayret ediyoruz"

Festivalin açılışında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için üretmeye gayret ediyoruz. Bilimi nakış gibi işleyen, ürettiği eserlerle tüm insanlığa fayda sağlayan, teknoloji okuryazarlığı nesillerini yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bir taraftan ilçemize hizmet ve şehrimizi inşa ederken, bir taraftan da nesli ihya etmeyi ihmal etmemeye çalışıyoruz. Özellikle bugün bu çağda bunun ne kadar da önemli olduğunu çevremizdeki olayları da gözlemlediğimizde çok daha iyi anlayabiliyoruz. Eğitim alanında her daim sizin yanınızda olmaya gayret ettik. Çünkü yarın bu koltukları gelecek nesillere teslim edeceğiz. Bizler sizleri ne kadar donanımlı ve bilgili yetiştirirsek, geleceğimiz o kadar teminat altında olacaktır ve garanti altına alınacaktır” dedi.

“Teknolojiyi ne kadar erken yaşta gençlerle buluşturursak o kadar hızlı mesafe alırız”

Teknolojik gelişimin çağın bir gereksinimi olduğuna dikkat çeken Başkan Sandıkçı, “Eğitim ile gelen tüm projeler bizden onay gördü, gerekli desteği verdik. Bundan sonra da böyle olacak. Eğitim artık okulda 4 duvar arasında değil, sahada uygulanarak yapılması gerekmektedir. Bu festival de buna bir örnektir. 5 yıl içerisinde Canik’teki tüm okulların içerisine açtığımız akıl ve zeka sınıflarıyla teknolojinin ilk basamağını başlatmıştık. Keşif Kampüsü de Türkiye’de uygulama ve keşif alanlarıyla tek olan bir merkez. Orası da gelecek nesillerimiz için yapmış olduğumuz bir hizmet. Özellikle çağın değiştiği teknolojik çağın resmen tescil olduğu bu dönemde bu dönemin okuryazarı olmak, hatta akademisyeni ve profesörü olmak zorundayız. Ne kadar küçük yaşta teknolojiyi siz gençlerle buluşturursak, o kadar hızlı mesafe alırız. Teknoloji anlamında sizlerin gayret göstermesi bizlerin de sizlere destek olması gerekiyor. O anlamda sizlerden gayret bekliyorum” diye konuştu.

Başkan Sandıkçı ayrıca ilçede çocukları ve gençleri yeni nesil teknolojilerle buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. Sandıkçı, Canik BİLFEST 2024 ile toplumda milli eserlerin üretimiyle ilgili farkındalık oluşturmayı ve yeteneklerini keşfeden nesilleri yetiştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın ev sahipliğinde Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivalin açılış törenine ayrıca Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Canik İlçe Jandarma Komutanı Serdar Pars, Canik Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Musa Öncül, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliyle ilçede düzenlenen ve ’TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı’ çerçevesinde destek almaya hak kazanan bilim, teknoloji ve sanat alanında eğitimlerin gerçekleştiği 28 farklı atölyenin yer aldığı, seminer ve konferans programları ile bilim gösterilerinin düzenlediği Canik BİLFEST 2024, 6 Ekim’e kadar Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.