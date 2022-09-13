Canik Belediyespor Kulübü, ’İller Arası Wushu Kung-Fu Şampiyonası’nda 13 altın ve 3 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Canik Belediyespor Kulübü, ’İller Arası Wushu Kung-Fu Şampiyonası’nda 13 altın ve 3 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Canik Belediyespor Kulübü, 16 sporcuyla katıldığı İller Arası Wushu Kung-Fu Şampiyonası’nda 13 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Sporcuları göstermiş olduğu başarılardan dolayı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Sporcularımızı tebrik ediyorum. Şampiyona boyunca gösterdikleri üstün mücadele ile ilçemizi en güzel şekilde temsil ettiler. Onlarla gurur duyuyoruz. Sporcularımızın başarılarında katkıda bulunan ailelerine, hocalarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.