Canik Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği sağladı.

Canik Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği sağladı.

Canik Belediyesi, kış aylarında ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yakacak desteğini sürdürüyor. Belediye tarafından ilçede tespit edilen dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan kömür ve odunlar, Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelerin evlerine götürülerek teslim edildi.

İlçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere verilen yakacak desteğinin kış ayları boyunca süreceğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediyemize gelen başvurular ve ilçemizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimize yakacak desteğimizi sürdürüyoruz. Hazırladığımız kömür ve odunları ekiplerimizle bizzat ailelerimize ulaştırıyor, adreslerinde teslimlerini gerçekleştiriyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Yakacak desteğimizi kış ayları boyunca sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

“Çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz”

İhtiyaç sahibi vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının tespit edilerek kendilerine ulaştırıldığını belirten Başkan Sandıkçı, “İlçemizde sosyal yardım çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Özellikle ekiplerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz ihtiyaçlarını ivedilikle hazırlıyor, kendilerine ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi, sıcak yemek, alışveriş kartı desteklerimize devam ediyoruz” diye konuştu.