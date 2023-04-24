Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen ‘Öğrenciler Arası Şiir Okuma Yarışması’ başvuruları devam ediyor.

Canik Belediyesi ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Samsun 1 Nolu Şubesi tarafından düzenlenen ‘Öğrenciler Arası Şiir Okuma Yarışması’ başvuruları devam ediyor. Canik Belediyesi sponsorluğunda Samsun ve Senegal’den öğrencilerin katılacağı yarışmada öğrenciler, jüri değerlendirmelerinin ardından düzenlenecek olan ödül töreniyle birçok ödülün sahibi olacak. Beş ana kategoride gerçekleşecek olan yarışmada öğrenciler milli edebiyatın önde gelen eserlerini seslendirilecek.

Canik Belediyesi, Samsun ve Senegalli öğrencileri buluşturacak

Samsun ve Senegal’den öğrencilerin katılımıyla düzenlenecek olan yarışma, beş ana kategoride gerçekleşecek. Canik Belediyesi, sponsor olduğu yarışmada Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen 2023 ‘Aşık Veysel Yılı’ etkinlikleri kapsamında Samsun’daki ilkokul ve Senegalli öğrencileri halk ozanı Aşık Veysel’in ‘Dostlar Beni Hatırlasın’ isimli şiirinde buluşturacak. Samsun’daki ilkokul ve Senegalli öğrencilerin halk ozanı Aşık Veysel’in ‘Dostlar Beni Hatırlasın’ isimli şiirini seslendireceği yarışmada, okul öncesi öğrencileri Necip Fazıl Kısakürek’in ‘O’nun Ümmetinden Ol’, ortaokul öğrencileri Mehmet Akif İnan’ın ‘Toprağın Babası’, lise öğrencileri ise Nurullah Genç’in ‘Beni Yakışına’ isimli şiirleriyle yarışmaya katılacak.

Son başvuru 1 Mayıs

Canik ve Samsun’un diğer tüm ilçelerinde öğrenimlerine devam eden okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 1 Mayıs 2023 tarihine kadar yarışmaya başvuruda bulunabilecek. Öğrenciler, son katılım tarihine kadar siirokumayarismasi.com internet adresi üzerinden yarışmaya başvuru yapabilecek. Öğrenciler yarışma hakkında detaylı bilgi ve başvuru yönergesine ilgili internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Senegalli öğrencilerin de katılım sağlayacağı yarışmanın jüri değerlendirmeleri ise 8 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.