Samsun’un Canik Belediyesi tarafından kurulacak olan sıfır atık marketinden vatandaşlar topladıkları geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında alışveriş yapabilecek.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sıfır atık kültürünü toplumda yaygınlaştırmaya yönelik projelere imza atmayı sürdürdüklerini ifade etti. İlçeye kazandırdıkları Canik Sıfır Atık Marketi (CANSAM) ile vatandaşların ev ekonomilerine destek sağlayacaklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “CANSAM Projesi’yle atıkları ekonomiye kazandıracak, ailelerimizin ev ekonomilerine destek olacağız” dedi.

Doğa ve çevre korunacak

CANSAM Projesi kapsamında ilçedeki vatandaşların topladıkları geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında kurulacak olan Canik Sıfır Atık Marketi’nden alışveriş yapabileceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Sıfır Atık Marketi projemizle, sıfır atık konusunda örnek bir çalışmayı daha hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimiz, evlerinde topladıkları geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında Canik Sıfır Atık Marketi’nden alışveriş yapabilecekler. Döngüsel ekonomi anlayışı odak noktası olan projemizle hem ülke ekonomisine, hem de hemşehrilerimizin aile ekonomisine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Ürünleri vatandaş seçti

Canik Sıfır Atık Marketi’nin yapım çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Canik Sıfır Atık Marketi’nde yer alacak ürünleri belirlediklerini söyledi. Canik Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi ve Sıfır Ayrımcılık Derneği iş birliğiyle ROMACTED FAZ II Programı çerçevesinde ilçede kurulacak olan Canik Sıfır Atık Marketi’nde, temel gıda ve temizlik ürünleri yer alacak.