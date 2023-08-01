Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede 12. sınıfta eğitim alacak öğrencilerinin tamamını Çanakkale ile buluşturacaklarını söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı başkanlığında yapılan Canik Belediye Meclisi 2023 yılı Ağustos ayı dönemi açılış toplantısında öğrencilere Çanakkale müjdesi geldi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağladığı toplantıda, gündem maddeleri içerisinde yer alan ve ilçede 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde 12. sınıfta eğitim alacak öğrencilere yönelik düzenlenmesi planlanan ‘Çanakkale ve Çanakkale Şehitlikleri Kültür ve Tarih Gezisi’ teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Alınan karara göre Canik Belediyesi, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde ilçede 12. sınıfta eğitim alacak olan tüm öğrencileri, Çanakkale ile buluşturacak.

Öğrenciler Çanakkale’ye yolcu edilecek

Konu hakkında bilgi veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik’te öğrencileri tarihin dönüm noktalarından kabul edilen ve ülkenin bağımsızlığı için şehitlerin destanlaşan mücadeleler verdiği Çanakkale’yle buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. Belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edilen proje için tüm belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, projeye ilişkin Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle proje protokolünün kısa süre içerisinde gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Sandıkçı, “İlçemizde eğitim hayatına devam eden öğrencilerimizi, milletimizin ülkemizin bağımsızlığı için düşmana karşı can siperane bir şekilde yurdumuzu savunduğu, her köşesi şehitlerimizin hatıralarıyla dolu şehrimiz Çanakkale ile buluşturmaya devam ediyoruz. Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gerçekleştireceğimiz protokol kapsamında, ilçemizde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içerisinde 12. sınıfta eğitim alacak öğrencilerimizin tamamını Çanakkale ile buluşturacağız. Öğrencilerimizin Çanakkale ruhunu derinden hissetmelerini ve bu ruhu yaşamlarının ilerleyen süreçlerinde kedilerinden sonraki nesillere aktarmasını hedeflediğimiz projemizin hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. Vatan uğrunda şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Başkan Sandıkçı’nın meclis üyelerine belediyenin mali durumu hakkında gerçekleştirdiği bilgilendirmenin ardından meclis toplantısı son buldu.