Samsun’un Canik ilçesinde etkili olan kar yağışına karşı belediye ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Canik Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına anında müdahale etti. Ekipler, yolların açık kalması için kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ederken, ulaşımda aksama yaşanmaması için sahada teyakkuz halinde bekliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede karla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için tüm önlemleri alıyoruz.

Yollarımızı açık tutuyoruz. Kar yağışlarının etkili olduğu mahallelerimizde kar küreme, yol açma ve yol tuzlama çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.