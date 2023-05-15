Canik Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel düzenlediği çekilişle vatandaşlara Samsunspor forması hediye edecek.

Canik Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel düzenlediği çekilişle vatandaşlara 11 yıl aranın ardından şampiyonluğa imza atarak Süper Lig’e yükselen Samsunsupor’un lisanslı formasını hediye edecek. Vatandaşlar, Samsunspor formasının hediye edileceği çekiliş programına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden katılabilecek.

Son gün 18 Mayıs

Canik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel çekiliş programına ilişkin yapılan açıklamada, çekilişe katılmak isteyen vatandaşların Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarında yer alan çekiliş gönderisinde belirtilen katılım yönergesini dikkatle incelemeleri gerektiği ve buna göre, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarının takip edilmesi gerektiği, ayrıca ilgili çekiliş gönderisinin Twitter üzerinden retweet yaparak beğenilmesi, Instagram üzerinden beğenilmesi ve her iki sosyal medya platformunda yer alan ilgili çekiliş gönderisinin yorumlar kısmına en az 2 arkadaşını etiketlemesi gerektiği söylendi. Canik Belediyesi tarafından lisanslı Samsunspor forması hediye edileceği çekiliş programının son katılım tarihi ise 18 Mayıs 2023 olarak belirlendiği bildirildi.