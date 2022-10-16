Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapıldığını açıkladı. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol çerçevesinde en düşük işçi maaşının 8 bin 200 TL olduğunu belirtti.

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapıldığını açıkladı. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokol çerçevesinde en düşük işçi maaşının 8 bin 200 TL olduğunu belirtti.

Samsun’un Canik Belediyesi, bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına zam yaptı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye bünyesinde görev işçiler ile yemek programında bir araya geldi. Program çerçevesinde belediye işçilerine zam müjdesini açıklayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Belediyemizde çalışan her bir personelimizin ekonomik refahı bizler için çok önemli. Onlar Canik’imiz için daha gece gündüz demeden çalışıyorlar. Personelimiz her şeyin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Maaş zammı ile ilgili Hizmet-İş Sendikası ile gerçekleştirdiğimiz yoğun görüşmelere neticesinde belediyemizde en düşük işçi maaşı 8 bin 200 TL oldu. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun” dedi.

“Yoğun bir şekilde mesai harcadık”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya işçi haklarına verdiği önemden dolayı teşekkür eden Hak-İş Konfederasyonu Samsun İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, “İşçilerimize verilecek zam konusunda yoğun bir şekilde mesai harcadık. İmzaladığımız ek protokolün hazırlanış süreci içerisinde bizlere yardımcı olan, işçi haklarına her zaman verdiği önem ve destek dolayı Başkanımız İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın zam müjdesi, belediye personelleri tarafından alkışlar eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Belediye personelleri her zaman kendilerine verdiği desteklerden ve zam müjdesinden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti.