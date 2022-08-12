TEKNOFEST 2022 hazırlıklarını tamamlayan Canik Belediyesi takımları final yarışmaları için gün sayıyor.

TEKNOFEST 2022 hazırlıklarını tamamlayan Canik Belediyesi takımları final yarışmaları için gün sayıyor.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitim Projesi kapsamında TEKNOFEST 2022 final yarışmalarına hazırlanan Canik Belediyesi Tanyeli Roket Takımı ve Canik Belediyesi Cevheri İHA Takımı hazırlıklarını tamamladı. TEKNOFEST 2022 final yarışmalarına yükselme başarısı elde eden Canik Belediyesi TEKNOFEST takım üyeleri, final yarışmalarına katılıyor olmaktan dolayı büyük heyecan ve mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

“Canik Belediyesi’nin sağlamış olduğu katkılarla final yarışmalarına hazırlandık”

TEKNOFEST 2022 final yarışmalarında birincilik elde ederek TEKNOFEST Karadeniz’de yer almayı hedeflediklerini ifade eden Canik Belediyesi Cevheri İHA Takımı üyesi Şulenur Işıtan, “Canik Belediyesi’nin sağlamış olduğu katkılarla TEKNOFEST 2022 final yarışmaları hazırlıklarımızı tamamladık. Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitim Projesi sayesinde alanında uzman eğitmenler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler alarak final yarışmalarına hazırlandık. TEKNOFEST 2022 Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda Sabit Kanat kategorisinde ilçemizi temsil edecek olmanın büyük heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Canik Belediyesi Cevheri İHA Takımı olarak TEKNOFEST 2022 final etabında birinci olarak TEKNOFEST Karadeniz’de yerimizi alacağız” diye konuştu.

“TEKNOFEST Karadeniz’de projemizi sergileyeceğiz”

TEKNOFEST 2022 final yarışmalarında Canik Belediyesi’nin kendilerine her türlü desteği sağladığını ifade eden Tanyeli Roket Takımı üyesi Ömer Faruk Şahin, “TEKNOFEST 2022 kapsamında dünyada ilk defa düzenlenen Dikey İnişli Roket Yarışması’nda tüm etapları geçerek final yarışmalarına katılmaya hak kazandık. Canik Belediyesi TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitim Projesi ile teorik ve uygulamalı eğitimlerimizi tamamladık. Yarışmalara hazırlanırken bizlere vermiş olduğu tüm desteklerden dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür ederiz. TEKNOFEST 2022 final yarışmalarında ilçemize birincilikle dönecek ve TEKNOFEST Karadeniz’de projemizi sergileyeceğiz” dedi.

“Takımlarımıza başarılar diliyorum”

Canik Belediyesi Tanyeli Roket Takımı ve Canik Belediyesi Cevheri İHA Takımı’nın TEKNOFEST 2022 finallerine kalarak büyük bir başarı elde ettiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “TEKNOFEST 2022 final yarışmalarında Canik Belediyesi olarak iki takımımızla final yarışmalarına katılıyoruz. Gençlerimiz TEKNOFEST 2022 yarışmalarında büyük başarılar elde ederek finallere katılmaya hak kazandılar. Canik Belediyesi olarak gençlerimize maddi ve manevi her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah her iki tamımız da final yarışmalarından birincilik elde ederek TEKNOFEST Karadeniz’de projelerini sergileyecek. Gençlerimize dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olan TEKNOFEST yarışmalarında yürekten başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.