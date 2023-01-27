Samsun Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Regaib Kandili Özel Programı’ büyük ilgi gördü.

Samsun Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Regaib Kandili Özel Programı’ büyük ilgi gördü.

Canik Meydan Camisi’nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti. Program kapsamında seslendirilen Mevlid-i Şerif ve ilahilere eşlik vatandaşlar, Regaib Kandili’ni dualarla idrak etti.

Canik’te Regaib Kandili dualarla idrak edildi

Canik Belediyesi tarafından Canik Meydan Camisi’nde düzenlenen programda vatandaşlar Regaib Kandili’ni hep birlikte karşıladı. Akşam namazının ardından başlayan programda Canik 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Okunan Mevlid-i Şerif ve ilahilere eşlik eden vatandaşlar, Regaib Kandili’ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti.

Gönüller manevi huzurla doldu

Vatandaşların Regaib Kandili’ni ve mübarek üç aylarını tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Rahmet ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı Regaib Kandili’ni hemşehrilerimizle birlikte dualarla idrak ettik. İlçemizde mağfiret iklimi mübarek üç aylara ve Regaib gecesine yeniden kavuşmanın mutluğu ve sevincini hep birlikte yaşadık. İnşallah Yüce Mevla bizleri sağlık ve huzurla Leyle-i Kadir’e, ardından Ramazan Bayramı’na ulaştırır. Hemşehrimlerimin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Regaib Kandili’ni ve mübarek üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek zamanları birlik ve beraberlik içerisinde, verimli bir şekilde istifade edebilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Canik Meydan Camisi’nde gerçekleştirilen program Canik Belediyesi Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Canik Belediyesi programın ardından vatandaşlara lokma ikramında bulundu ve gül suyu hediye etti.