Samsun Canik Belediyesi personellerine 15 bin TL maaş promosyon ödemesi gerçekleştirildi.

Samsun Canik Belediyesi personellerine 15 bin TL maaş promosyon ödemesi gerçekleştirildi.

Canik Belediyesi bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi ve Canik İmar İnşaat Şirketi çalışanları dâhil olmak üzere tüm personele tek seferde 15 biner TL maaş promosyonu ödemesi gerçekleştirildiğini duyuruldu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Belediyemizde çalışan personellerimize verilecek maaş promosyonu için ekip arkadaşlarımızla yoğun bir mesai harcadık. Görüşmelerimiz neticesinde maaş anlaşması sağladığımız bankamız üzerinden tüm personelimize 15 bin TL maaş promosyonu sağladık” diye konuştu.

Tüm belediye personeline toplamda 5 milyon 475 bin TL maaş promosyonu ödemesi yapıldığını söyleyen Başkan Sandıkçı, “Belediyemiz personelinin refahı ve huzuru için en yüksek maaş promosyonu teklifini veren banka ile anlaştık. Anlaşmamız ile tüm personelimize toplam 5 milyon 475 bin TL maaş promosyonu ödemesi gerçekleştirildi. Canik’in gelişmesi için emek veren, gece gündüz demeden çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.