Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Filmi Seçmek Sizden Sinema Bileti Bizden’ çekiliş programı sonuçları açıklandı.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Filmi Seçmek Sizden Sinema Bileti Bizden’ çekiliş programı sonuçları açıklandı.

Canik Belediyesi 2022-2023 eğitim-öğretim Yılı birinci ara tatil döneminde düzenlediği ‘Filmi Seçmek Sizden Sinema Bileti Bizden’ çekiliş programı sonuçları açıklandı. Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen çekilişle 200 öğrenci sinemada ücretsiz bir şekilde ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey’ filmini izleyecek.

Öğrencilerden çekilişe yoğun katılım

Çekiliş programına öğrencilerin yoğun bir katlım gösterdiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ara tatil döneminde düzenlediğimiz çekilişle öğrencilerimizi sinemayla buluşturuyoruz. Düzenlediğimiz çekiliş programına öğrencilerimizin yoğun bir şekilde katılım göstermesi bizleri çok sevindirdi. Belediyemiz sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediğimiz anketle öğrencilerimizin belirlediği ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey’ filmini sinemada onlarla birlikte izleyeceğiz. Ara tatil döneminde çocuklarımızla beraber güzel anılara ortak olacağız” dedi.

“Çocuklarımızı anlamlı etkinliklerle bir araya getiriyoruz”

İ lçede kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde vatandaşlarımıza yönelik kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi kendilerini geliştireceği, bilinçleneceği ve eğlenirken öğreneceği tiyatro, sinema, söyleşi ve daha birçok anlamlı etkinliklerle bir araya getiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı kendilerine hitap eden farklı etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen çekilişle Samsun ve Canik genelindeki 200 öğrenci sinemada ücretsiz bir şekilde ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey’ filmini izleyecek.