TEKNOFEST 2022 etkinlikleri kapsamında düzenlenen Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması finalistleri açıklandı.

TEKNOFEST 2022 etkinlikleri kapsamında düzenlenen Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması finalistleri açıklandı.

TEKNOFEST 2022 etkinlikleri kapsamında Canik Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması’nın finalistleri açıklandı. TEKNOFEST KARADENİZ’de gerçekleşecek ödül töreninde birinci olan film ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alacak.

Birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması’nın birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırmayı hedefleyerek düzenlediğimiz kısa film yarışmamızın finalistleri jüri üyelerimizin değerlendirmeleri ile belirlendi. TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında ilk kez düzenlenen kısa film yarışmamızın birincilik ödülü şehrimizde düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek” dedi.

“Ödüller sahiplerini bulacak”

Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması derecelerinin TEKNOFEST Karadeniz’de açıklanacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi Kısa Film Yarışmamız yoğun bir katılımla gerçekleşti. Jüri üyelerimiz yarışmamıza katılan filmleri gerçekleştirdikleri toplantıda değerlendirerek finale kalan filmleri belirlediler. Kısa film yarışmamızın dereceleri 3 Eylül’de TEKNOFEST Karadeniz’de gerçekleşecek ödül töreniyle açıklanarak sahiplerini bulacak” ifadelerini kullandı.

Birincilik ödülü 20 bin TL

Finalistlerin Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Hatice Banu Özbek, İletişim Başkanlığı Basın Yayın Kurulu Üyesi Dr. Yunus Emre Ökmen, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nursel Bolat, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Çakın ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Kılınç’ın yer aldığı jüri üyeleri tarafından belirlen Canik Belediyesi Kısa Film Yarışması’nda birinciliği elde eden filme 20 bin TL, ikinci filme 15 bin TL, üçüncü filme ise 10 bin TL ödül verilecek. Yarışma kapsamında TEKNOCANİK 2022 Jüri Özel Ödülü’nü kazanan film ise aksiyon kameranın sahibi olacak.