Canik Belediyesi, sosyal yardım destekleri ile ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Samsun’un Canik Belediyesi, ilçede yaşamlarını sürdüren ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardım desteklerine devam ediyor. İlçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşları evlerinde ziyaret eden Canik Belediyesi ekipleri, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Ekipler, tespit ettiği ihtiyaçları hazır hale getirip, vatandaşların evlerine ulaştırarak kendilerine teslim ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik’te sosyal yardım çalışmalarının büyük bir özen ve hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor

Kadın-Aile ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşların evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçların yerinde tespit edildiğini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımızı ekiplerimizle birlikte hanelerinde ziyaret ediyoruz. İstek ve taleplerini dinleyip, ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaç takiplerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Belirlenen tüm ihtiyaçları hazır hale getiriyor, evlerine ulaştırıp bizzat kendilerine teslim ediyoruz. Kapı kapı, sokak sokak ihtiyaç sahibi ve imkânı kısıtlı olan vatandaşlarımıza ulaşıyor, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz” dedi.

Destekler sürüyor

Canik’te sosyal yardım çalışmalarının büyük bir hassasiyetle devam ettiğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı ayrıca, “İlçemizde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardım çalışmalarımızı büyük bir gayret ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Başta gıda kolisi, alışveriş kartı, sıcak yemek ve nakdi desteklerimiz olmak üzere vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda gerekli sosyal yardım desteklerimizi sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.