Samsun’un Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları başvuruları devam ediyor.

Canik Belediyesi; BESYO, POMEM, MSÜ ve bekçilik sınavlarına hazırlanan öğrencilere, uzman eğitmenler eşliğinde, özel olarak hazırlanan parkur alanlarında ücretsiz bir şekilde eğitim verecek.

Canik Belediyesi, akademi sınavlarına hazırlanan öğrencilere oluşturduğu özel parkur alanlarında eğitim verecek. Her sınav grubu için ayrı olarak hazırlanan parkurlarda eğitim alacak olan öğrenciler, alanında uzman eğitmenler tarafından takip edilecek. Öğrencilerle birebir ilgilenecek olan eğitmeler, öğrencilerin gelişim süreçlerini anbean takip edecek. Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kurslarında öğrencilerin parkur performansları eğitmenler tarafından takip edilerek onlar için özel çalışma planlaması yapılacak.

“Gençlerimizin disiplin ve sorumluluk duygularını güçlendiriyoruz”

İlçedeki gençlere ve çocuklara yönelik ücretsiz spor eğitimleri vermeye devam ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kurslarına öğrencilerin yoğun bir ilgisi olduğunu ifade etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Spor okullarımızla ilçemizdeki gençlerimiz ve çocuklarımıza yönelik farklı branşlarda spor eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Her bir evladımızın sporla buluşmasını önemsiyor ve onların mutlaka ilgi duyduğu bir spor branşını profesyonel olarak icra etmelerini istiyoruz. Sporla, gençlerimizin ve çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunarken, aynı zamanda disiplin ve sorumluluk duygularını da güçlendiriyoruz. Akademiye Hazırlık Kurslarımıza bu sene de gençlerimizin yoğun bir ilgisi var. Gençlerimizi ücretsiz bir şekilde akademi sınavlarına hazırladığımız kurslarımızda, özel parkur alanlarımız ve alanında uzman eğitmenlerimizle eğitim veriyoruz. Geçtiğimiz senelerde elde ettiğimiz akademi sınavlarında yüksek başarı oranını bu sende daha da yükselteceğiz. Öğrencilerimizle birlikte başarının mutluluğunu hep birlikte paylaşacağız” dedi.

Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları, Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde belirlenen eğitim takvimi çerçevesinde gerçekleştirilecek.