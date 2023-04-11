Canik Belediyesi, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlediği çekilişle fotoğraf makinesi hediye ediyor.

Canik Belediyesi, düzenlediği çekiliş programlarıyla vatandaşlara birbirinden güzel hediyeler vermeye devam ediyor. Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurt genelinde düzenlediği çekiliş programlarına bir yenisini daha ekleyen Canik Belediyesi, bayramlara özel düzenlediği çekilişle kendine özgü tasarımı, yüksek performans kabiliyeti ve anında fotoğraf baskısı veren özellikleri ile büyük ilgi duyulan özel bir fotoğraf makinesi hediye edecek. Vatandaşlar, instax fotoğraf makinesinin çantası, albümü ve filmleri ile birlikte set şeklinde hediye edeceği çekiliş programına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden katılabilecek.

Canik’te çifte bayram coşkusu

Canik Belediyesi, düzenlediği çekiliş programlarıyla vatandaşları özel hediyelerle buluşturuyor. Vatandaşların bayram sevincine ortak olan Canik Belediyesi, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yurt genelinde düzenlediği çekiliş programıyla 10 adet anına baskı yapan fotoğraf makinesi hediye edecek. Canik Belediyesi’nin anında fotoğraf baskısı yapabilen, kolay kullanım ve yüksek performans özelliklerine sahip fotoğraf makinesi hediyesi ile vatandaşlar birçok anı biriktirebilecek.

Son gün 19 Nisan

Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen çekilişe katılmak isteyen vatandaşların Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerektiği, ayrıca ilgili çekiliş gönderisini retweet yaparak beğenmesi ve gönderinin yorumlar kısmına en az 2 arkadaşını etiketlemesi gerektiği kaydedildi. Çekiliş programının son katılım tarihi ise 19 Nisan 2023 olarak belirlendi.