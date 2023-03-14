Canik Belediyesi ekipleri, ilçede kar yağışının etkili olduğu bölgelere anında müdahale ediyor.

Canik Belediyesi, ilçede etkisini gösteren kar yağışlarından vatandaşların mağdur olmaması için anında harekete geçti. Canik Belediyesi ekipleri, gece saatlerinden itibaren ilçede kar yağışlarının etkili olduğu bölgelerde kar küreme, yol açma ve yol kontrol çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyor.

Canik’te yollar 7/24 açık

Canik Belediyesi, ilçede kar yağışlarının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinden itibaren kırsal mahallelerde etkisini gösteren kar yağışlarının hemen ardından, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için harekete geçti. Ekipler, büyük bir özenle sürdürdüğü kar küreme ve yol açma çalışmalarıyla hiçbir yolun kapanmasına izin vermedi.

Kontrol altında

İlçede kar yağışlarının etkili olduğu bölgelerde çalışmaların devam ettiğini ve kontrollerin düzenli olarak sürdüğünü ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde kar yağışlarının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın olağan kar yağışlarından dolayı herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması adına sahada kar küreme ve yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar yağışının etkili olduğu mahallelerimizi ve yollarımızı sürekli olarak kontrol ediyoruz. İlçe halkımız için ekiplerimizle sahadayız” dedi.