Samsun Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekipleri gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalar sonucunda, enkaz altında kalan bir vatandaşı 36 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Samsun Canik Belediyesi Arama Kurtarma (CAK) ekipleri gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalar sonucunda, enkaz altında kalan bir vatandaşı 36 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Canik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri; 7,6 büyüklüğündeki ikinci büyük depremin yaşandığı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde gerçekleştirdiği hummalı çalışmalarla, 36 saat enkaz altında kalan vatandaşı kurtardı. CAK ekipleri deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, Canik Belediyesinin bölgeye gönderdiği sıcak yemek aracı depremzedelere ikramlarda bulunuyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından hemen deprem bölgesine intikal eden CAK ekipleri, bölgede yoğun bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İkinci büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ilçede yıkılan bir binada enkaz altında kalan vatandaşı 36 saat sonra sağ olarak kurtardı. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan vatandaş, CAK ekipleri tarafından sağlık görevlilerine teslim edildi.

Canik’ten deprem bölgesine sıcak yemek

Canik Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen sıcak yemek aracı, depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yiyecek ve içecek ikramında bulunmaya devam ediyor. Sıcak yemek aracında hazırlanan yiyecek ve içecekler, görevliler eşliğinde vatandaşlara ve arama kurtarma ekiplerine ikram ediliyor.