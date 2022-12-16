Canik Belediyesi’nin üstün hizmet anlayışıyla devam eden çalışmaları bir kez daha tescillendi. ISO 9001 Yönetim Sistemi’nin değerlendirildiği dış denetim sürecini başarıyla tamamlayan Canik Belediyesi’nin, sahip olduğu ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesi’nin geçerliliğine karar verildi.

Canik Belediyesi’nin üstün hizmet anlayışıyla devam eden çalışmaları bir kez daha tescillendi. ISO 9001 Yönetim Sistemi’nin değerlendirildiği dış denetim sürecini başarıyla tamamlayan Canik Belediyesi’nin, sahip olduğu ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesi’nin geçerliliğine karar verildi.

“Şeffaf belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdik”

ISO Baş Denetçisi Büşra Enük tarafından gerçekleştirilen dış denetim sonucunda Canik Belediyesi’nin sahip olduğu ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesi’nin geçerliliğinin devamına karar verildi. Tüm çalışmaları şeffaf belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak çalışmalarımızda kaliteden ödün vermedik. Vatandaşlarımız ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemizin Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesi’nin bir kez daha tescil edilmesi bunun bir göstergesidir. Tüm çalışmalarımızı şeffaf belediyecilik ve en üstün hizmet anlayışıyla gerçekleştirdik. İlçemizin gelişmesine ve kalkınmasına yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye, halkımızın memnuniyeti için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.