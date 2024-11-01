Samsun’un Canik Belediyesi, çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Süleyman Durgun’un katılımıyla düzenlenen eğitim programında Canik Belediyesi personellerine iş güvenliği, güvenli çalışma ortamı, çalışma güvenliği ve iş sağlığı konularında eğitim verildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eğitime yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtirken, Canik Belediyesi personellerine yönelik mesleki ve sosyal gelişime katkı sunan eğitim programları gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Eğitimler devam ediyor

Alanında uzman isimlerin katılımıyla belediye personeline yönelik eğitim programları gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imize ve hemşehrilerimize hizmetlerin en güzelini sunmak adına gayret ediyoruz. Değerli ekip arkadaşlarımız için uzman eğitmenlerin katılımıyla birçok farklı alanda eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Hem mesleki hem de sosyal alanda kıymetli ekip arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Eğitim programlarımız, ilçemize ve hemşehrilerimize etkin bir şekilde hizmet sunmamızda önemli bir rol üstleniyor. Etkin hizmet anlayışı ile tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sahada yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.