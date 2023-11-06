SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 4,5 yılda 824 bin 459 vatandaşı kültür ve sanat programlarımızda ağırladıklarını söyledi.

Samsun’un Canik Belediyesi’nde Başkan İbrahim Sandıkçı’nın göreve geldiği 2019 yılından itibaren kültür ve sanat alanında büyük programlar düzenlendi. 4,5 yılda 824 bin 459 vatandaşın katılımıyla 842 farklı kültür ve sanat programı gerçekleşti. Canik Belediyesi, bu süre zarfında ilçede düzenlediği 57 konukla özel program, 352 seminer, 15 konser, 225 konferans ve 208 sinema ve tiyatro etkinliğiyle kültür ve sanat rüzgârı estirdi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Sandıkçı, “Her yaş grubundan vatandaşımıza hitap eden, gençlerimizin ve çocuklarımızın ilgiyle katıldığı kültür ve sanat programları düzenlenmeye devam ediyoruz. Canik’imizde tertip ettiğimiz programlarla kültür ve sanat alanında zirvedeki yerimizi daima muhafaza ettik. 4.5 yılda 824 bin 459 vatandaşımızı kültür ve sanat programlarımızda ağırladık. Ülkemizin seçkin isimlerini vatandaşlarımızla buluşturduk. Programlarımıza yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlarımız yoğun bir ilgiyle katılım sağladı. İnşallah, kültür ve sanatta öncü kimliğimizle farklı konu başlıklarında programlar icra etmeye devam edeceğiz” dedi.