Samsun’un Canik Belediyesi tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan çekiliş ile çeşitli hediyeler dağıtılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel çekiliş programı düzenleyen Canik Belediyesi, vatandaşlara bisiklet, tablet bilgisayar, Samsunspor lisanslı forma, akıllı saat ve kulak içi bluetooth kulaklık hediye edecek. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen çekiliş programına vatandaşlar, 29 Ekim 2024 Salı günü saat 23.59’a kadar başvuruda bulunabilecek.

Canik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada katılımcıların, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesaplarında yer alan çekiliş gönderisinde belirtilen katılım şartlarını dikkatle incelemeleri, katılım yönergesi gereğince Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesaplarının takip edilmesi, ilgili çekiliş gönderisinin X platformu üzerinden retweet yapılması ve beğenilmesi, Instagram üzerinden ise beğenilmesi ve çekiliş gönderisinin hikayeye eklenmesi ile her iki sosyal medya platformunda yer alan ilgili çekiliş gönderisinin yorumlar kısmına en az 2 arkadaşın etiketlemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, hediye almaya hak kazanılması için tüm çekiliş şartlarının yerine getirilmesi gerektiği bildirilirken, vatandaşların 29 Ekim 2024 Salı günü saat 23.59’a kadar çekiliş programına başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Çekiliş sonuçları 30 Ekim 2024 Çarşamba günü, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.