Canik Belediyesi tarafından ilçedeki vatandaşların birçok kültür ve sanat etkinliğiyle buluşacağı, ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’in katılımıyla gerçekleşecek konferansla açılıyor.

Canik Belediyesi tarafından ilçedeki vatandaşların birçok kültür ve sanat etkinliğiyle buluşacağı, ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’in katılımıyla gerçekleşecek konferansla açılıyor.

Prof. Dr. Nurullah Genç, ‘Başarmak Hiç Kolay Olmadı’ adlı konferansıyla Canik’te vatandaşlarla bir araya gelecek. Canik Belediyesi, Prof. Dr. Nurullah Genç tarafından isme özel imzalanan kitapları, sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği çekilişle vatandaşlara hediye edecek. ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ kapsamında Prof. Dr. Nurullah Genç’in katılımıyla düzenlenecek ‘Başarmak Hiç Kolay Olmadı’ adlı konferans 16 Aralık 2022 tarihinde saat 18.00’da Canik Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Canik’te kültür ve sanatla dolu bir yıl

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların istekleri doğrultusunda etkinlik takviminin belirlendiğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’nu değerli yazar ve şair Prof. Dr. Nurullah Genç’in düzenleyeceği konferansla açıyoruz. Canik’te dolu dolu bir kültür ve sanat yılı vatandaşlarımızı bekliyor. Belediyemiz sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediğimiz ankette vatandaşlarımıza ilçemizde görmek istedikleri ünlü isimleri ve çeşitli konu başlıklarında düzenlenmesini istedikleri etkinlikleri sorduk. Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda etkinlik takvimimizi belirledik” dedi.

Vatandaşlar özel etkinliklerle buluşuyor

‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ kapsamında ilçede birçok kültür ve sanat etkinliği düzenleneceğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’nda yıl boyunca her yaştan vatandaşımıza hitap edecek konferans, söyleşi, kültür gezileri, tiyatro, konser, sinema, eğitim ve daha birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Sezonumuza özel olarak hazırladığımız kültür ve sanat etkinliklerimizle vatandaşlarımızı buluşturacağız” diye konuştu.

Çekilişle imzalı kitap hediye edilecek

Canik Belediyesi düzenlediği çekilişle Prof. Dr. Nurullah Genç’in isme özel imzaladığı kitapları hediye edecek. Başvuruların Canik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığı çekilişin son katılım tarihi 14 Aralık 2022 olarak belirlendi. Kazananlar, Prof. Dr. Nurullah Genç’in Canik Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği konferansta kitaplarını teslim alacak. Canik Belediyesi, ‘Canik 2023 Kültür ve Sanat Sezonu’ kapsamında resmi sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği anketle vatandaşların belirlediği ünlü isimlerin katılımıyla ilçede yıl boyunca birbirinden özel kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyecek.