CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, Türkiye’nin savunma sanayisinde elde ettiği başarılara vurgu yaparak, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında dünyaya meydan okuyan sektörümüz, ülkemiz yeni yüzyıla hazırlanırken daha güçlü bir Türkiye’nin oluşumuna katkı sunacaktır. CANiK olarak bizler de bu önemli dönüm noktasında yeni yatırımlarımız ile büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

Dünyanın en büyük 6’ncı hafif silah üreticisi CANiK, Türkiye’nin savunma sanayisindeki en güçlü markalarından biri olarak Cumhuriyet’in 100’üncü yılında da büyümesini sürdürüyor. Dünyanın dört bir tarafındaki dost ve müttefik ülkelere tabanca, uçaksavar, orta kalibre top ve uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) ihraç eden CANiK ve Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) diğer grup şirketleri, yeni yüzyılda da Türkiye’nin gururu olmaya devam etmeyi amaçlıyor.

“Türkiye Cumhuriyeti gelecek yüzyılda da büyük başarılarla yoluna devam edecek”

CANiK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, “Milletimizin hürriyet ve istikbali uğruna verdiği varoluş mücadelesinin, muazzam bir zaferle sonuçlanması ile birlikte 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümü hepimize kutlu olsun. Bizim bu heyecanı ve gururu yaşamamıza vesile olan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu uğurda mücadele veren tüm gazi ve şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz. Bir asrı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin, gelecek yüzyılda da ortak değerlerimiz ışığında toplumu birleştirici gücü ile daha büyük başarılara imza atacağına tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

“Küresel sahnede global marka olma vizyonumuzla devam ediyoruz”

CANiK’in 25’inci yılını kutladığı 2023 yılında, markanın temel ilkelerinden ödün vermeden global savunma sanayinin zirvesine doğru adım adım ilerlediklerini kaydeden Zafer Aral, şunları söyledi: “Küresel sahnede global marka olma vizyonumuz doğrultusunda, ateşli silahlar ve savunma alanında geleceğin ürünlerini, hizmetlerini ve çözümlerini tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor ve yetenekli insan kaynağına yatırım yaparak yüksek verimliliğe sahip akıllı süreçleri hayata geçirme misyonumuzla yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan yatırımların temelini oluşturduğu savunma sanayimiz son 25 yılda, Atatürk’ün yerli ve milli hayalini gerçekleştirerek dünyaya meydan okuyan bir güç haline geldik. Cumhuriyet’in yeni yüzyılında da aşkla, heyecanla ve gururla yeni yatırımlar yapmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz.”