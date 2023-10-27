Vali Hamza Aydoğdu, himayelerinde Erzincan’da başlatılan ‘Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan’ projesine Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de katılım sağlandı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi kapsamında hastanede tedavi görmekte olan çocuklarla birlikte kitap okuma programı gerçekleştirdi.

Gerçekleşen etkinlikte Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız hastanede tedavi görmekte olan çocuklarla birlikte kitap okudu.