Dünyaca ünlü coğrafi işaretli Antalya Piyazı’nın ana maddesi olan Çandır Fasulyesi’nin üretiminin artırılması için atağa geçen Konyaaltı Belediyesi, fasulyeleri toprakla buluşturdu. Fasulye üretimi ile hem kente özgü türün yok olmasının önüne geçiliyor hem de küçük üretici destekleniyor.

Konyaaltı Belediyesi dünyaca ünlü Antalya piyazının olmazsa olmazı olan Çandır Fasulyesi’nin üretimini tüm hızıyla sürdürüyor. Yarbaşçandır Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan 5 bin metrekare alanda Çandır Fasulyesi yetiştiren Konyaaltı Belediyesi, yeni hasat dönemi için ekim çalışmalarına başladı. Fasulye tohumları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin titiz çalışmalarıyla toprakla buluşturuldu. ‘Antalya Piyazı’nın aranılan lezzeti olan Çandır Fasulyesi üretimi ile hem fasulyenin yok olmasının önüne geçiliyor hem de küçük üretici desteklenerek halkın ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanıyor.

Kuru fasulye şenliği

Çandır Fasulyesi’nin, lezzeti ve besin değeri açısından ülkenin önemli bir değeri olduğunu vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Kuru fasulyenin en önemli türlerinden biri olan ve ismini de Yarbaşçandır Mahallemizden alan Çandır Fasulyesi yok olma noktasına gelmişti. Konyaaltı Belediyesi olarak hem çiftçimizi teşvik etmek hem de bu değerimizi yaşatmak için kendi tarlamızda üretimini yapıyoruz. Bu yıl da fasulye ekimini tamamladık. Artık hasat zamanını bekleyeceğiz. Hasat zamanı elde edeceğimiz fasulyelerimizi Çandır Kuru Fasulye Şenliği’mizde yemek olarak hemşerilerimize ikram edeceğiz’’ dedi.

Türkiye’nin aranan lezzeti

Çandır Fasulyesi’nin Türkye’nin her bölgesinde aranan bir lezzet olduğunu ifade eden Başkan Esen, “Özellikle büyükşehirlerde büyük işletmeler ve lokantalar, ilçemizde yetişen Çandır Fasulyesi’ni talep edip, bu lezzeti müşterilerine sunuyor. Konyaaltı Belediyesi olarak kendi tarlamızda sürdürdüğümüz fasulye üretimini teknik çalışmalarla daha da artırmayı planlıyoruz. Bölge halkımızın da çalışmalarımızdan duyduğu memnuniyet bize ulaşıyor. Konyaaltı’mızın bütün değerlerine aynı oranda önem vermeye devam edeceğiz’’ dedi.