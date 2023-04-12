Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) “Yöre Köyleri Arıcılık Faaliyetleri ve Organik Lavanta Balı Üretimi Destekleme Sosyal Sorumluluk Projesi” çerçevesinde sertifika töreni gerçekleştirildi.

Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünde toplamda 5 köyü kapsayan kurumsal sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde daha önce arıcılık konusunda Çan Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile eğitim verilen yöre halkı ve muhtarlara sertifikaları verildi. Aynı zamanda Arıkovanı dağıtımı da yapılarak projenin materyal teslim aşaması tamamlandı. TKİ Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, “Paris İklim Anlaşması sonrasında karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik projeler geliştirdik. Kurum olarak her zaman çevreyi koruma bilinciyle önce insan diyerek, kaynaklarımızı en doğru ve verimli şekilde kullanarak madencilik yapmayı ilke edindik. Dekapaj ve üretim faaliyetleri nedeniyle bozulan doğal yapının korunması için arazi iyileştirme ve yeniden düzenleme çalışmaları yaptık. Bu anlayışla 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Çan İşletmemizde de üretimi tamamlanan maden sahalarındaki 300 dekar alana toplam 800 bin adet lavanta fidesi dikimi gerçekleştirdik. 36 kişilik üretici ekibe de arıcılık bal kovanı ve arıcılık ekipman seti verdik. Bu projeyle organik lavanta balı üretimini birinci elden desteklemiş ve yerinde istihdam sağlamış olduk. Böylece, ülkemizde ihtiyacı yüksek oranda ithalat yoluyla karşılanan ve piyasa değeri yüksek olan tıbbi aromatik lavanta süs bitkisi ve ürünleri üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefledik” dedi. Tören sonrasında katılımcılar ve aileleri ile birlikte iftar yemeği programı gerçekleştirildi.