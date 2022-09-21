Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Biga ilçesinden Çan istikametine gelmekte olan Yusuf Kali, yönetimindeki 16 NFB 41 plakalı hafif ticari araç Çan-Biga karayolu 10. kilometresinde bulunan Emeşe köyü girişinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çıktı. Ağır yaralanan Yusuf Kali, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere cevap vermeyen Yusuf Kali, hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.