Bunlar da ilginizi çekebilir

Çan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar tarafından Şehir meydanında bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar ve emniyet personeli Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal’ı makamında ziyaret ettiler.

Biga’da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hasta Kabulüne Başladı

Biga’da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hasta Kabulüne Başladı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.