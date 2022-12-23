Çanakkale’nin Çan ilçesinde okul kantinleri ve yemekhaneler denetlendi.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde okul kantinleri ve yemekhaneler denetlendi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okul kantin ve yemekhane denetimleri çerçevesinde gıda kontrol görevlileri tarafından Çan genelinde ilköğretim, ortaöğretim ve lise kantinleri denetlendi. Okul kantinlerini denetleyen gıda kontrol görevlileri gıdaların hazırlandığı, muhafaza edildiği, satışa sunulduğu alanların temizliği ile gıdaların son tüketim tarihlerini inceledi. Gerçekleştirilen denetimlerde okul kantininde bulunması gereken resmi belgelerin kontrolü de yapıldı. Okul kantini işletmecilerine; kızartmalar, cipsler ve tüm çikolata ürünlerinin satışının yasak olduğu ifade edildi. Ekipler tarafından denetimlerin devam edeceği bildirildi.