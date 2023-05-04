Çan Cumhuriyet İlkokulu tarafından Çanakkale geneli Kağıt Kalem İşlem oyunları yarışması düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması ile başlayan İl Geneli Kağıt Kalem İşlem oyunları yarışmasına 9 ilçeden 25 öğrenci katıldı. Yarışma sonucunda Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Miray Başaran birinci, Yenice Atatürk İlkokulu öğrencisi Ömer Tarık Deveci ikinci, Çanakkale 18 Mart İlkokulu öğrencisi Çağan Kaçar üçüncü olarak ödüllerini aldılar. Çan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kır, “Bu yıl ilkini organize ettiğimiz Kâğıt Kalem İşlem Oyunları yarışmasını okul olarak düzenlemek istememizdeki öncelikli sebeplerden bir tanesi öğrencilerimizin zekâ gelişimine katkıda bulunmak ve analitik düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktı. Aynı zamanda öğrencilerimizin problem çözme ve zaman yönetimi gibi temel becerileri de kazanmalarını amaçladığımız bu yarışmada, biz desteklerini esirgemeyen birçok kişi ve kurumumuz oldu. Yarışmamızı her yıl geleneksel hale getirerek düzenlemeye devam etmek temennisindeyiz. İleriki yıllarda organizasyonumuzu daha da genişleterek Marmara bölgesi genelinde ve hatta Türkiye genelinde düzenleme isteği içerisindeyiz. Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerini başarılarından dolayı şimdiden kutluyorum” dedi. Program sonunda yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi ve hediyeleri takdim edildi.