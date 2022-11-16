Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli H.G. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Çan ilçesinde şüpheli H.G’nin adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 14 elektronik sigara, 21 elektronik sigara likiti, 21 elektronik sigara atomizeri, 13 sigara pili, 427 elektronik sigara parçası ele geçirildi.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde polis tarafından düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda 496 parça kaçak elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.

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