Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde geleneksel olarak her yıl düzenlenen Hıdrellez hayrı 4 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çan ilçesine bağlı Halilağa köyünde geleneksel Hıdrellez Hayrı bu yıl çevre köylerin katılımıyla gerçekleştirildi. Köy Camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif’in okunmasının ardından köy hayrı yerinde toplanan 4 bin kişiye etli pilav, ayran ikram edildi.

Yapılan köy hayrı ile ilgili açıklamalarda bulunan Muhtar Necdet Alkan, "Halilağa köyü geleneksel köy hayrını atalarımızın belirlemiş olduğu 6 Mayıs’ı bu yılda uyguladık. Yaklaşık 4 bin misafirimiz geldi. Bu günde hayrımızı idrak ettik. Katılanlardan Allah razı olsun” dedi.

Hıdırellez hayrına Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, STK Başkanları ve çevre köy halkları katıldı.