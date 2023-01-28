Çan Belediyesi Geleneksel Folklorik Deve Güreşi Festivali 29 Ocak 2023 Pazar günü Çan Belediyesi güreş sahasında düzenlenecek. Çan Atatürk Şehir meydanında toplanan deve sahipleri, süsledikleri develerle davul zurna eşliğinde Çan sokaklarında yürüdüler. Kortej sırasında tüm Çanlılar Pazar günü düzenlenecek olan deve güreşine davet edildi. Düzenlenen yürüyüşe Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, eşi Nilgün Arslan, siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları ve Çanlılar katıldı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Pazar günü düzenlenecek olan deve güreşi öncesi kortej yürüyüşü yapıldı.

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